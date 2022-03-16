Рейс из Сургута сел в Москве после сообщения о минировании

Самолет проверят после выхода пассажиров

"Заминированный" по электронной почте рейс Сургут-Москва благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили в экстренных службах, также поступило сообщение о минировании самой воздушной гавани.

"Самолет из Сургута благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Специалисты проверят его после выхода пассажиров", - приводит слова источника ТАСС.

Волна "минирований" различных объектов наблюдается в России с конца 2019 года. Письма с угрозами взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах отправляются на электронную почту. Как выяснили в ФСБ, сообщения отправлялись в основном из-за рубежа. Спецслужба заблокировала несколько иностранных ресурсов, с которых поступали письма.

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