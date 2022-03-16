Путин: спецоперация на Украине будет доведена до конца

Властям в Киеве безразлично мирное население

Западные покровители подталкивают украинские власти к кровопролитию, поставляя оружие и наемников, заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что спецоперация на Украине будет доведена до конца. Она развивается в полном соответствии с планом, подчеркнул российский лидер.

Путин назвал удар по Донецку тактической ракетой "Точка-У" кровавым терактом. По словам президента, это еще раз показало, что властям в Киеве безразлично мирное население.

При этом Запад и мировая пресса не заметили ракетного удара по Донецку, будто бы ничего не произошло, заявил Путин на совещании по экономическим вопросам. Западные страны продолжают игнорировать происходящее в Донбассе, демонстрируя обычное лицемерие, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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