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Путин о санкциях: серьезный удар нанесен по всей мировой экономике

16:54
  • среда
  • 16 марта 2022

Политика сдерживания России - долгосрочная стратегия Запада

Ограничительные меры со стороны Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, это приведет к проблемам с продовольствием в мире. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин.

По мнению российского лидера, политика сдерживания нашей страны - это долгосрочная стратегия Запада. При этом санкционная политика Запада в россиян носит все признаки агрессии, передает ТАСС.

По словам президента, организовать экономический блицкриг против России не удалось. Путин отметил, что необходимые структурные изменения экономики нашей страны приведут к временному росту инфляции и безработицы, но нужно их минимизировать.

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