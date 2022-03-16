Путин расширил полномочия глав регионов

Это связано с поддержкой населения на местах
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов, связанных с поддержкой экономики и населения на местах.
Президент поручил главам регионов принять "исчерпывающие меры" по обеспечению социально-экономической стабильности.
По словам российского лидера, все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"