Путин расширил полномочия глав регионов

Это связано с поддержкой населения на местах

Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов, связанных с поддержкой экономики и населения на местах.

Президент поручил главам регионов принять "исчерпывающие меры" по обеспечению социально-экономической стабильности.

По словам российского лидера, все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены, передает ТАСС.

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