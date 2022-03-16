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Путин поручил увеличить зарплаты бюджетников и пенсии

17:31
  • среда
  • 16 марта 2022

Вырастут также соцвыплаты и пенсии

Снижение уровня бедности остается одной из главных задач российских властей. Президент России уверен, что это решаемая задача, показатели должны улучшиться по итогам этого года.

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Владимир Путин, выступая на совещании по мерам поддержки регионов, заявил, что в ближайшее время в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников. Рост коснется также социальных выплат и пенсий, подчеркнул российский лидер.

Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам. Она должна быть организована так, чтобы при изменении ситуации в семьях помощь им назначалась автоматически, передает ТАСС.

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