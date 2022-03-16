Путин поручил увеличить зарплаты бюджетников и пенсии

Вырастут также соцвыплаты и пенсии

Снижение уровня бедности остается одной из главных задач российских властей. Президент России уверен, что это решаемая задача, показатели должны улучшиться по итогам этого года.

Владимир Путин, выступая на совещании по мерам поддержки регионов, заявил, что в ближайшее время в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников. Рост коснется также социальных выплат и пенсий, подчеркнул российский лидер.

Путин поручил правительству оптимизировать работу по соцвыплатам. Она должна быть организована так, чтобы при изменении ситуации в семьях помощь им назначалась автоматически, передает ТАСС.

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