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Путин подписал указ об экономической защите населения России

18:13
  • среда
  • 16 марта 2022

Меры должны смягчить воздействие западных санкций на экономику

Указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения России подписал президент Владимир Путин. Документ принят в связи с введением в отношении страны, ее граждан и организаций политических и экономических санкций западными странами.

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Исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности поручено принять руководителям регионов. В числе первых шагов - дополнительные меры адресной поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При необходимости следует принять решение о единовременных денежных выплатах, отмечается в указе.

Доступность социальных услуг для россиян должна быть сохранена. Также требуется "обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи", отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Среди других мер – оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия. Кроме того, власти должны принимать меры по устранению повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг.

Помощь будет оказана также индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Им могут предоставить денежные средства либо имущество, различные льготы и преференции. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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