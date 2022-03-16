Землетрясение в японской Фукусиме вызвало метровое цунами

Толчки ощущались и в Токио

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе префектуры Фукусима в Японии. Эпицентр подземных толчков находился на северо-востоке страны в Тихом океане.

Очаг залегал на глубине 60 километров, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Была объявлена угроза цунами.

Прогнозы экспертов оправдались. Цунами высотой один метр отмечено в префектуре Мияги. Подземные толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии, а также в Токио. Информации о жертвах и разрушениях нет, передает РИА Новости.

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