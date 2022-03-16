В НАТО пожаловались, что не могут дозвониться до России

Линия предотвращения конфликтов не действует, утверждают в альянсе

Североатлантический альянс безуспешно пытался связаться с Россией. Однако, как утверждают в НАТО, предусмотренная для таких ситуаций линия предотвращения конфликтов не действует. Без ответа остались и письменные запросы.

"Мы, конечно, пытаемся с ними связаться, однако для коммуникации нужны двое", - приводит слова представителя альянса телекомпания CNN.

В начале марта, после начала специальной операции на Украине по защите ДНР и ЛНР, аналогичный механизм предотвращения конфликтов и инцидентов был налажен между Москвой с Вашингтоном. Как ранее подтвердили представители Пентагона, линия функционирует штатно.

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