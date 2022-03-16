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Повторное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Японии

19:34
  • среда
  • 16 марта 2022

Появились сообщения о пострадавших

Японию продолжает трясти: сеймостанции зафиксировали повторный толчок магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находится возле побережья японской префектуры Фукусима, где расположена печально известная АЭС.

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Несколькими часами ранее возле Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 7,3. Была объявлена угроза цунами, волны высотой до одного метра зафиксированы в префектуре Мияги, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По данным японских СМИ, из Мияги и Фукусимы поступают сообщения о пострадавших. Точное число раненых пока неизвестно. Серьезных разрушений пока не выявлено, передает ТАСС.

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