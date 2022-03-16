Повторное землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Японии

Появились сообщения о пострадавших

Японию продолжает трясти: сеймостанции зафиксировали повторный толчок магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находится возле побережья японской префектуры Фукусима, где расположена печально известная АЭС.

Несколькими часами ранее возле Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 7,3. Была объявлена угроза цунами, волны высотой до одного метра зафиксированы в префектуре Мияги, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По данным японских СМИ, из Мияги и Фукусимы поступают сообщения о пострадавших. Точное число раненых пока неизвестно. Серьезных разрушений пока не выявлено, передает ТАСС.

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