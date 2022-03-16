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Минобороны: СБУ готовит провокацию применением ядовитых веществ

19:49
  • среда
  • 16 марта 2022

В оборонном ведомстве рассказали, какую цель преследует Киев

СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Таким образом Киев хочет обвинить Россию в использовании химоружия. "Хочу официально заявить, в подразделениях российских Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов", - сообщил ТВЦ.Ru Конашенков.

По данным Минобороны, Россия давно полностью уничтожила все запасы химического оружия, выполнив международные обязательства.

Любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ будет раскрыта, отметил Конашенков. "Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность", - отметил он.

6 марта Минобороны России обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия.

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