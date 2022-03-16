Минобороны разоблачило фейки с "убитыми" ВС России мирными жителями

Это очередная постановка СБУ

Кадры с погибшими в Чернигове мирными жителями, которых якобы "расстреляли российские военные" - фейк и очередная постановка СБУ. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал видео, которое распространяют украинские и западные СМИ.

Конашенков подчеркнул, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами этот фейк - без какой-либо проверки и доказательств – опубликовало на своих официальных страницах в соцсетях посольство США на Украине в соцсетях. В ролике показаны погибшие в Чернигове мирные жители – их, якобы, расстреляли военные ВС России, когда граждане стояли в очереди за хлебом.

"Хочу подчеркнуть, - в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут", - заявил представитель Минобороны на брифинге.

Конашенков обратил внимание, что на тиражируемых украинскими пропагандистами видеокадрах нет следов от разрывов боеприпасов, все окна в соседних зданиях целые, стены также не повреждены, передает ТВЦ. Следует вывод: все погибшие - жертвы террора украинских националистов. Либо же видеокадры - очередная постановка СБУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"