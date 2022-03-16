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Пожарная сигнализация сработала на АЭС "Фукусима" после землетрясения

20:34
  • среда
  • 16 марта 2022

Поступает множество сообщений о пострадавших

Ядерный регулятор Японии сообщил о нештатной ситуации на АЭС "Фукусима". После землетрясения, эпицентр которого находился вблизи японского побережья, на станции сработала пожарная сигнализация.

На АЭС "Фукусима" произошла авария
У АЭС "Фукусима" в Японии произошло землетрясение

"В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте", — отмечается в сообщении.

В 23:36 по местному времени (17:36 мск) в Тихом океане в районе японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 60 километров. Спустя примерно час зафиксирован второй толчок магнитудой 5,6. По данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.

На АЭС "Фукуима" остановились насосы на первом и третьем реакторе, которые качают воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом. Специалисты утверждают, что есть запас времени, более недели - температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через семь дней. Показания приборов мониторинга радиации пока в норме, передает РИА Новости.

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