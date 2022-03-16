Путин и Пашинян обсудили контакты Еревана с Баку и Анкарой

Стороны условились о скором визите премьера Армении в Россию

Реализацию карабахских соглашений обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Стороны условились о скором визите армянского премьера в Москву.

"Обсужден ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе", - сообщила пресс-служба Кремля.

Пашинян рассказал Путину о контактах по нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, которые состоялись у него в последнее время. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства России и Армении.

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