ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны: здание театра в Мариуполе взорвали украинские националисты

21:19
  • среда
  • 16 марта 2022

В оборонном ведомстве назвали это кровавой провокацией

В российском Минобороны в среду опровергли обвинения Киева в якобы нанесении авиаудара по зданию драмтеатра в Мариуполе.
Минобороны: СБУ готовит провокацию применением ядовитых веществ

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла", - сообщили ТВЦ.Ru в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, заминированное здание театра взорвали бойцы националистического батальона "Азов" (запрещен в России). В ведомстве назвали это кровавой провокацией.

"С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан, и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось", - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия взрыва
Последствия взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.