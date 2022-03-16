Минобороны: здание театра в Мариуполе взорвали украинские националисты

В оборонном ведомстве назвали это кровавой провокацией

В российском Минобороны в среду опровергли обвинения Киева в якобы нанесении авиаудара по зданию драмтеатра в Мариуполе.

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла", - сообщили ТВЦ.Ru в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, заминированное здание театра взорвали бойцы националистического батальона "Азов" (запрещен в России). В ведомстве назвали это кровавой провокацией.

"С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан, и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось", - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что СБУ при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей.

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