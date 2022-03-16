Переодетые в гражданское боевики "Азова" пытаются прорваться из Мариуполя

Их выявляют по татуировкам

Переодетые в гражданское боевики националистического полка "Азов" (запрещен в России) не оставляют попыток вырваться из Мариуполя. Их выявляют по татуировкам со свастикой и прочими нацистскими символами, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Мы видим попытки боевиков переодеться в гражданскую одежду и вырваться… Они пытаются маскироваться под обычных гражданских лиц, но как правило их выдает та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу - у многих из них татуировки со свастикой", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.

По словам главы ДНР, некоторые националисты пытаются избавиться от татуировок, срезая их ножом. Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР проходит на Украине с 24 февраля.

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