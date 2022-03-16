ВС России за сутки эвакуировали более 12 тысяч жителей Украины

Более 10 тысяч пожелали отправиться в Россию

Российским военным удалось за сутки эвакуировать из опасных районов Украины 12 440 человек. Более 2 иысяч из них – дети, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной по организации эвакуации мирного населения, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов удалось эвакуировать 12 440 человек, из них - 2 242 ребенка", - сообщил Мизинцев на брифинге.

По данным Минобороны, всего с начала специальной военной операции эвакуирован 271 231 человек, в их числе 58 422 детей. Из числа вывезенных из опасных районов людей 10 657 мирных граждан Украины и иностранцев обратились с просьбами об эвакуации в Россию. Всего же с начала операции таких просьб поступило более 2,5 миллиона, передает ТАСС.

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