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Украинские военные обстреляли колонну с беженцами под Харьковом

22:17
  • среда
  • 16 марта 2022

Есть погибшие

Украинские военные обстреляли колонну с беженцами, которая направлялась по гуманитарному коридору в сторону России на харьковском направлении. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

В результате погибли четыре человека, есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.

Ранее в Минобороны сообщили, что заминированное здание драмтеатра в Мариуполе взорвали бойцы националистического батальона "Азов" (запрещен в России). В оборонном ведомстве назвали это кровавой провокацией.

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