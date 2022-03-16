Украинские военные обстреляли колонну с беженцами под Харьковом

Есть погибшие
Украинские военные обстреляли колонну с беженцами, которая направлялась по гуманитарному коридору в сторону России на харьковском направлении. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
В результате погибли четыре человека, есть раненые, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.
Ранее в Минобороны сообщили, что заминированное здание драмтеатра в Мариуполе взорвали бойцы националистического батальона "Азов" (запрещен в России). В оборонном ведомстве назвали это кровавой провокацией.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"