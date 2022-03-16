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Члена конгресса США обвинили в предательстве за отказ аплодировать Зеленскому

22:37
  • среда
  • 16 марта 2022

Поведение Грин назвали "отвратительным"

"Отвратительным" назвали американские политики поведение члена палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен не стала аплодировать украинскому президенту Владимиру Зеленскому после его выступления перед конгрессом США.

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"Марджори Тейлор Грин отказалась приветствовать его и вместо этого смотрела в свой мобильный. Абсолютно отвратительное поведение с ее стороны", — написала в Twitter кандидат в конгресс от демократической партии Холли Маккормак.

Раскритиковали конгрессвумен за отказ хлопать в ладоши и другие демократы. В частности, бывший военный Маркус Флауэрс подчеркнул, что, в отличие от Грин, он на стороне Украины. На фотографиях, выложенных в соцсетях, представитель республиканской партии стоит в толпе аплодирующих политиков с телефоном в руках, передает РИА Новости.

Сама Грин тем временем заявила, что не понимает, почему в конгрессе с речью о защите национальной безопасности Украины выступает Зеленский – в то время как президента США Джо Байдена вовсе не заботит сохранность американских границ.

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