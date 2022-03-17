Журналисты узнали о просьбе Болсонару к Путину об атомных подлодках

Что ответил российский лидер - не уточняется

Как сообщила газета Folha de São Paulo, во время поездки в Москву в середине февраля президент Бразилии Жаир Болсонару попросил Владимира Путина о помощи.

"Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину", - говорится в материале.

Там также уточняется, что в рамках создания подлодки серьезная проблема связана с сертификацией используемого топлива.

При этом газета пишет, что ВМС Бразилии в 2021 году начали испытания ядерной силовой установки. У российской стороны в этом есть большой опыт, который может пригодиться.

"Мы испытываем чувство солидарности с Россией. И у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, - говорил Болсонару в ходе встречи с Путиным 16 февраля.

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