ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналисты узнали о просьбе Болсонару к Путину об атомных подлодках

08:21
  • четверг
  • 17 марта 2022

Что ответил российский лидер - не уточняется

Как сообщила газета Folha de São Paulo, во время поездки в Москву в середине февраля президент Бразилии Жаир Болсонару попросил Владимира Путина о помощи.
"Юмористу доверили судьбы нации": президент Бразилии о ситуации на Украине

"Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину", - говорится в материале.

Там также уточняется, что в рамках создания подлодки серьезная проблема связана с сертификацией используемого топлива.

При этом газета пишет, что ВМС Бразилии в 2021 году начали испытания ядерной силовой установки. У российской стороны в этом есть большой опыт, который может пригодиться.

"Мы испытываем чувство солидарности с Россией. И у нас есть хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, - говорил Болсонару в ходе встречи с Путиным 16 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.