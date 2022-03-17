ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Достаточно сложно": Зеленский о ходе переговоров с Россией

08:21
  • четверг
  • 17 марта 2022

Киев хочет дипломатического урегулирования

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телекомпании NBC о ходе переговоров Москвы и Киева.
Путин: спецоперация на Украине будет доведена до конца

"Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно", - отметил украинский лидер.

Он добавил, что конфликт "можно прекратить за столом переговоров". Появившуюся в СМИ информацию об условиях возможного соглашения сторон Зеленский комментировать не стал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что делегации выработали конкретные формулировки, которые близки к согласованию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.