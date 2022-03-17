"Достаточно сложно": Зеленский о ходе переговоров с Россией

Киев хочет дипломатического урегулирования
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телекомпании NBC о ходе переговоров Москвы и Киева.
"Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно", - отметил украинский лидер.
Он добавил, что конфликт "можно прекратить за столом переговоров". Появившуюся в СМИ информацию об условиях возможного соглашения сторон Зеленский комментировать не стал.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что делегации выработали конкретные формулировки, которые близки к согласованию.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"