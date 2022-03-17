ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал недопустимыми слова Байдена о Путине

08:21
  • четверг
  • 17 марта 2022

Глава Белого дома назвал российского лидера "военным преступником"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником".

Байдена обвинили в уничтожении США антироссийскими санкциями
Россия ввела санкции против Байдена и Псаки

Это высказывание прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику", - отметил он (цитата по ТАСС).

Как напомнил кремлевский спикер, от американских бомб погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Ранее Байден называл Путина "убийцей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.