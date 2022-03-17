Песков назвал недопустимыми слова Байдена о Путине

Глава Белого дома назвал российского лидера "военным преступником"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником".

Это высказывание прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику", - отметил он (цитата по ТАСС).

Как напомнил кремлевский спикер, от американских бомб погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Ранее Байден называл Путина "убийцей".

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