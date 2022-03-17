Россия доставила более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины

Формируют грузы в Крыму, а также Белгородской и Ростовской областях

МЧС России сообщило, что за неделю жителям Донбасса и Украины было доставлено 500 тонн гуманитарной помощи.

"МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины", - уточнили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

Там добавили, что формируют груз в Крыму, а также Белгородской и Ростовской областях. Это главным образом продукты питания и предметы первой необходимости.

Кроме того, в Ростовской области на пунктах пропуска продолжают работать два городка жизнеобеспечения МЧС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

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