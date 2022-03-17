Опрос показал, сколько россиян живут в отдельных квартирах

Исследование провел Фонд "Общественное мнение"

Как свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", на результаты которого ссылается "Интерфакс", в отдельных квартирах постоянно проживают 72% россиян.

Вместе с тем 19% живут либо в отдельном доме, либо в части дома, 2% - в коммунальных квартирах.

Кроме того, 4% сообщили, что проживают в общежитиях.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что главные страхи россиян в настоящее время связаны с инфляцией и безработицей. Также есть страхи относительно роста преступности - это обычно происходит, когда начинаются экономические кризисы.

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