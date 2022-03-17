Кадыров рассказал об освобождении спецназа из "бандитского кольца" в Мариуполе

Участников операции представят к наградам

Военнослужащие российской армии в районе Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором бойцы находились несколько дней. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, российским спецназовцам дважды предлагали сдаться, но они отказались, "оставшись преданными долгу и присяге". Именно поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков", заявил глава Чечни.

В ходе операции по спасению спецназовцев российские военнослужащие прорвали кольцо украинских силовиков с помощью радиосвязи с попавшими в окружение бойцами. После этого "банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском".

Принимавший участие в координации сил депутат Госдумы Адам Делимханов лично поблагодарил российских бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого из участников этой операции представят к государственной награде, рассказал Рамзан Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

16 марта в Министерстве обороны России рассказали, что бойцы националистического батальона "Азов" (запрещен в России) заминировали в взорвали здание драматического театра в Мариуполе. При этом украинские власти обвиняли Россию в якобы нанесении авиационного удара.

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