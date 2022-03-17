Россия сэкономит 8 млрд рублей на отмене международных соревнований

Эти средства направят на развитие спорта в стране

Перенос из России международных соревнований позволит сэкономить более 8 млрд рублей. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил об отмене проведения в России финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других соревнований. В связи с этим бюджет сэкономит около 8 млрд рублей.

Эти средства будут направлены на решение вопросов в интересах россиян: строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий, заявил Чернышенко.

Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений и поддержит российских атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран, рассказал вице-премьер.

В стране также продолжат активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан, цитирует Чернышенко РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Из-за спецоперации западные государства ввели в отношении России целый спектр санкций. На территории страны отменены международные спортивные соревнования, российским спортсменам запретили участвовать в различных турнирах. Паралимпийскую сборную России отстранили от участия в Играх в Пекине.

После этого было решено, что в России пройдут зимние Игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Соревнования состоятся с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске.

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