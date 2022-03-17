Япония сочла невозможной реализацию экономического сотрудничества с Россией

Ранее Япония отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией

Новые шаги по реализации плана об экономическом сотрудничестве с Россией не представляются возможными в связи с проведением ею спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Комментируя план сотрудничества Москвы и Токио, японский политик заявил, что "если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны".

Кисида также подтвердил, что не удалось достичь поставленные его предшественником цели по решению вопроса о принадлежности Курильских островов и заключению мирного договора с Россией, сообщает ТАСС.

16 марта Кисида рассказал, что японские власти приняли решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса. Лишение статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования будет означать повышение таможенных пошлин на ввоз продукции из этой страны.

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