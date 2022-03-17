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Политолог Орлов: Россию невозможно изолировать

09:17
  • четверг
  • 17 марта 2022

У авторов санкций не получится оторвать Россию от Европы и мира, убежден эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили поручения президента России Владимира Путина по поддержке экономики и граждан, а также ущерб, который несут другие страны от антироссийских санкций.

Как далеко готовы идти западные политики в попытках экономически изолировать Россию? Отдают ли они себе отчёт в невыполнимости такой задачи?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Не Россия отрывается от Европы или от мира – это вообще сделать невозможно. Количество связей – экономических, логистических, транспортных, не говоря уже о ментальных, культурных, о перемещении граждан – необычно велико. Наполеон в свое время пытался изолировать Англию, чтобы было более простой задачей, но ему это не удалось. И сейчас в силу огромного количества экономических, логистических, транспортных связей, в силу перемещения людей, товаров, услуг, капиталов невозможно разорвать связи между Европой и Россией. Невозможно Россию изолировать", — сказал политолог Орлов.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео.

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