Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Количество пострадавших приблизилось к 100

Четыре человека могли стать жертвами землетрясения в Японии, по меньшей мере 97 пострадали. Об этом сообщил премьер-министр Фумио Кисида. Россиян среди раненых и погибших нет.

Сразу два мощных подземных толчка произошли накануне у северо-восточных берегов страны. Магнитуда первого составила 7,4, затем последовал афтершок.

Эпицентр находился в океане недалеко от побережья префектуры Фукусима, где 11 лет назад во время Великого землетрясения серьёзные повреждения получила АЭС. Сейчас станция работает в штатном режиме. Трясло и Токио.

По всей Японии остались без света почти два миллиона домов. Сейчас подача электроэнергии частично восстановлена.

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