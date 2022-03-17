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США выделят Украине дополнительную военную помощь

09:26
  • четверг
  • 17 марта 2022

На сумму 800 млн долларов

США выделят Украине ещё 800 миллионов долларов. Об этом объявил Джо Байден. Только за эту неделю Киев получит от Вашингтона миллиард долларов военной помощи.

В частности, США поставят 800 систем противовоздушной обороны, 9 тысяч противотанковых комплексов, в их числе Javelin, 100 тактических беспилотников, тысячи единиц стрелкового оружия, более 20 миллионов различных боеприпасов, бронежилеты и каски.

По данным американских СМИ, в пакет вошли управляемые ракеты Switchblade. Как их применять инструкторы из США будут обучать украинских военных дистанционно. А Словакия предварительно согласилась передать Киеву свои комплексы ПВО еще советского производства, в том числе, ЗРК С-300. Взамен Братислава хочет немедленно получить новые образцы вооружения. Это могут быть американские Patriot, которые ей готовы предоставить Германия и Нидерланды.

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