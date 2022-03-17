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В Россию прибыли первые беженцы из Харьковской области

09:14
  • четверг
  • 17 марта 2022

Людей доставили в пункты временного размещения

В Белгородскую область прибыли первые беженцы из Харьковской области Украины. 175 человек привезли в автобусах в сопровождении российских военных.

Среди мирных жителей, которые решили перебраться в нашу страну, женщины, пожилые люди, инвалиды и 34 ребенка. После формальных процедур на пропускном пункте "Нехотеевка" беженцев доставили в пункты временного размещения, им  предоставили  горячее питание и теплую одежду. В случае необходимости оказали медицинскую помощь.  

Несмотря на нежелание официального  Киева выполнять  обязательства перед своим народом,  Россия продолжает эвакуировать мирных жителей Украины.

"Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной по организации эвакуации мирного населения, за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 440 человек, из них – 2 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 271 231 человека, из которых 58 422 – дети", - заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной России.

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