Украинские военные обстреляли два населенных пункта ДНР

ВСУ выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Красному Партизану и Есиноватой

Несколько часов назад украинские войска обстреляли два населенных пункта ДНР. За 15 минут они выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Красному Партизану и Есиноватой. Ранения получил местный житель.

Как сообщает Совместный центр по контролю, за время эскалации со стороны ВСУ в Донецкой республике погиб 51 мирный житель, около 250 пострадали. Ранения получили 16 детей.

Украинские националисты продолжают вести огонь по территории Луганской республики. При этом обстреливают населенные пункты, в которых нет ни бойцов народной милиции, ни военных объектов, а только мирное население. Накануне были атакованы поселки Фрунзе и Золотое-5.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"