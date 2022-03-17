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Украинские военные обстреляли два населенных пункта ДНР

08:37
  • четверг
  • 17 марта 2022

ВСУ выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Красному Партизану и Есиноватой

Несколько часов назад украинские войска обстреляли два населенных пункта ДНР. За 15 минут они  выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра по Красному Партизану и Есиноватой. Ранения получил местный житель.

Как сообщает Совместный центр по контролю, за время эскалации со стороны ВСУ в Донецкой республике погиб 51 мирный житель, около 250 пострадали. Ранения получили 16 детей.

Украинские националисты продолжают вести огонь по территории Луганской республики. При этом обстреливают населенные пункты, в которых нет ни бойцов народной милиции, ни военных объектов, а только мирное население. Накануне были атакованы поселки Фрунзе и Золотое-5.

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