В Минобороны рассказали о мужестве участников спецоперации по защите Донбасса

В оборонном ведомстве сообщили о новых подвигах россиян на Украине

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие проявляют мужество и героизм. В Минобороны России рассказали о новых подвигах.

Иван Головко находился в командно-штабной машине, которая обеспечивала связь подразделений, когда в нее попал снаряд ВСУ, начался пожар. Ефрейтор вытащил из подбитого автомобиля раненых товарищей и сумел, несмотря на плотный огонь противника, вывезти машину из колонны, чтобы не допустить возгорания другой техники.

Капитан Иван Теплых во время разведки местности вблизи одного из населенных пунктов обнаружил тщательно замаскированное противником минное поле и провел его разминирование. Это позволило автоколонне вовремя и без потерь доставить боеприпасы и продовольствие.

Группа старшего лейтенанта Николая Куминова выявила националистов, которые были готовы нанести минометный удар по нашим военным, и внезапно атаковала диверсантов. Полученные от них сведения и координаты целей позволили направить огонь артиллерии в места дислокации противника.

А старший лейтенант Илья Перепёлкин на истребителе Су-35 обнаружил два украинских Су-27. Российский летчик вступил в неравный воздушный бой и сумел уничтожить самолеты противника. Чем обеспечил господство в воздухе наших ВКС.

Инженерное подразделение полковника Камила Салимханова под непрекращающимся огнем противника оборудовало мостовые переправы через две реки. Это позволило нашим войскам развить наступление. Решительные действия Салимханова сорвали планы диверсионных групп националистов по уничтожению переправы.

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