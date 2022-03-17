Националисты бегут из Мариуполя под видом беженцев

Силы ДНР ведут бои за освобождение города

В Минобороны России сообщили о новой чудовищной провокации украинских экстремистов. В Мариуполе боевики нацбатальона "Азов" взорвали драматический театр и обвинили в произошедшем Россию. Якобы по зданию был нанесен авиаудар. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, театр никогда не рассматривался в качестве цели. Тем более, нашим военным было известно, что националисты заминировали здания и удерживают там в качестве заложников людей. Сейчас силы ДНР ведут бои за освобождение города. Нацбатальоны не выпускают жителей, используя их как живой щит. Тем не менее, нескольким тысячам удалось выбраться из опасных районов.

Город блокирован со всех сторон. Наши военные подавляют огневые точки националистических батальонов "Азов" и "Айдар".

Передовые позиции военных ДРН и России. Окраина Мариуполя. Над Мариуполем - густые клубы дыма. По трассе в сторону Донецка идет нескончаемая вереница машин.

На дороге стоят искореженные автомобили. Люди пытаются выехать даже на машинах с пробитыми колесами и разбитыми стеклами. Главное для них - выбраться в безопасное место.

На автомобилях - белые ленты и крупно надпись "Дети". Как оказалось, для националистов это не повод остановить огонь, а, напротив, цель. Пассажиры этой машины говорят, что сегодня случилось чудо.

Военные угощают испуганных детей шоколадом, помогают донести вещи. Тех, кто покидает город, всячески поддерживают.

В подвалах многие просидели по три недели. Без света, тепла, еды. Люди боялись выходить наверх, чтобы не стать мишенью для националистов. Виталий рассказывает, как по ним стреляли из школы.

На блокпосту – тщательный досмотр и проверка документов: из города под видом беженцев пытаются выбраться националисты. Только за сегодняшний день в веренице людей вычислили почти два десятка нацбатовцев. Они шли рядом с теми, кого еще вчера использовали как живой щит.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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