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Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

09:47
  • четверг
  • 17 марта 2022

Атмосферное давление близко к рекорду

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в беседе с РИА "Новости", что в четверг в Центральной России погода будет обуславливаться скандинавским антициклоном.

"Сохранится солнечная сухая погода, небольшая облачность, осадки исключены. Северо-восточный ветер не более 2-7 м/с", - уточнил метеоролог.

В Москве ожидается ноль - плюс два, по области минус два - плюс три градуса. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду.

Как заметил синоптик, "погода сегодня миллион на миллион". Это означает чистое небо и хорошую видимость.

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