Россия возобновила экспорт алмазов в Индию

Трейдеры осуществляют платежи в евро

Россия после короткого перерыва возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию, сообщила газета Times of India.

Уточняется, что трейдеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки. При этом в Индии рассчитывают на скорый запуск механизма оплаты рупия - рубль.

Индия - мировой центр огранки алмазного сырья, в стране расположено более 90% всех гранильных мощностей в мире.

По состоянию на конец сентября 2021 года напрямую из России в Индию были отгружены алмазы примерно на 700 млн долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"