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Россия возобновила экспорт алмазов в Индию

09:35
  • четверг
  • 17 марта 2022

Трейдеры осуществляют платежи в евро

Россия после короткого перерыва возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию, сообщила газета Times of India.

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Уточняется, что трейдеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки. При этом в Индии рассчитывают на скорый запуск механизма оплаты рупия - рубль.

Индия - мировой центр огранки алмазного сырья, в стране расположено более 90% всех гранильных мощностей в мире.

По состоянию на конец сентября 2021 года напрямую из России в Индию были отгружены алмазы примерно на 700 млн долларов.

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