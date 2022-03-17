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В Нью-Йорке украли 400 бронежилетов для Украины

09:55
  • четверг
  • 17 марта 2022

Инцидент произошел в Манхэттене

Как сообщил в четверг канал ABC, из некоммерческой организации Нью-Йорка были украдены около 400 предназначавшихся Украине бронежилетов.

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В правоохранительных органах уточнили, что украли жилеты из офисов Украинского Конгрессового комитета Америки и Украинской национальной женской лиги Америки. Располагаются они в Манхэттене.

Бронежилеты были пожертвованы полицией. Ведется расследование инцидента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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