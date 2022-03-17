В Перу произошло 19 землетрясений подряд

Разрушены около 120 домов

В перуанской провинции Кайльома в среду произошло 19 землетрясений, передает радиостанция RPP.

Разрушены около 120 домов.

"Все 100% глинобитных и каменных домов рухнули, стены зданий из благородных материалов треснули, некоторые обрушились, в том числе здание муниципалитета", - рассказала глава округа Мака Сиксто Рохас.

Данных о жертвах на текущий момент нет. Эпицентр находился в 93 километрах к северо-западу от города Арекипа.

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