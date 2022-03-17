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МИД ответил на предложение исключить Россию из G20

11:39
  • четверг
  • 17 марта 2022

С такой инициативой выступили власти Польши

Все разговоры об исключении России из "Большой двадцатки" (G20) являются бессмысленными потугами. Об этом в четверг, 17 марта, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что не только в польской, но и в международной повестке обсуждается замена России Польшей в "Большой двадцатке". При этом Рау признавал, что ни о каких официальных решениях пока речь не идет.

Захарова в ответ заявила, что не хочет комментировать такие гипотетические заявления, а также отметила, "что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги".

По словам представителя МИДа, "была бы их воля, на Земле остались бы только они", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все последние годы Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов. Как напомнил председатель нижней палаты парламента, Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации.

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