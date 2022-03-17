Забытые и одинокие: звезды, которые попали в дом престарелых

Многих определили туда дети

Белоснежные стены с поручнями, крупные цифры на дверях и специальная перегородка для общения стариков с родственниками. Так изнутри выглядит частный пансионат, где несколько месяцев провёл Леонид Куравлёв. Старичков называют здесь не престарелыми - резидентами. На дверях комнаты Куравлёва не было таблички с фамилией. Актёр и его родственники не хотели лишней шумихи. Директор пансионата просит не верить слухам о том, что звезда "Афони" был брошен на произвол судьбы.

"Вот здесь тоже очень важный аспект, у нас нет таких наших подопечных, резидентов, как вот общественное мнение раньше уже было, до того, как появилась информация, что они брошенные и никому не нужные. У нас таких нет",- говорит директор пансионата Юлия Климова.

Куравлёва отпевали в Центральной клинической больнице, а на церемонии прощания присутствовали лишь самые близкие родственники.

"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешёл в другое измерение", - говорит на церемонии сын Куравлева Василий.

Но для поклонников актёра, как ни меняй слова в названии, факт остаётся фактом: последние месяцы жизни их кумир провёл в доме престарелых. И многие продолжают задаваться вопросом, как он туда попал при живых-то детях.

"Конечно, лучше всего, когда дети стараются помочь своему родителю, который тем более остался в одиночестве, остался без некой опоры в своей жизни", - говорит психолог Анна Беляевская.

В союзные времена каждый заслуженный и народный знал: его всегда ждут с распростёртыми объятиями в Доме ветеранов кино.

"Когда они оставались одни по жизни, они могли сделать простую вещь - сдать свою квартиру государству и получить номер, ну так скажем, в гостинице четыре звезды. Так можно сказать про тот самый пансионат, тот самый Дом ветеранов. И они оставались там жить", - рассказывает режиссер Вадим Абдрашитов.

Встретить почётную старость именно здесь когда-то считалось настоящей привилегией. Всё изменилось в 90-е.

"Времена изменились. Все известные обеспечены квартирами и всем остальным. А сюда попадают по очень сильной необходимости", - говорит директор Дома ветеранов кино Дмитрий Сафонов.

Владимир Жариков уже несколько лет живёт в Доме ветеранов кино. Своей квартиры у актёра и профессионального каскадёра нет. В 90-е вложился в строительство, остался в итоге без жилья и без денег. Из той самой киношной банды "Чёрная кошка" сегодня он единственный, кто остался в живых. Дочка на Украине, сын в Канаде, а сам Жариков годами скитался по друзьям и знакомым, даже жил на вокзале. В Доме ветеранов кино актёр снимает комнату и радуется предоставленной скидке.

"В сутки я плачу 600 рублей. С двухразовым питанием. Этого достаточно. Тем более, что мне 83 года, и я уже старик, но я держусь", - говорит он.

Пансионат, в который родственники определили Леонида Куравлёва, считается элитным. Отдельная комната с шестиразовым питанием - тариф "Премиум" - обойдётся почти в 10 000 рублей за сутки. Да и тот же Дом ветеранов в советские годы считался чем-то вроде престижного санатория.

Бабушка всесоюзного значения Рина Зелёная с удовольствием приезжала сюда на процедуры, а потом и вовсе решила временно переехать. После перелома шейки бедра Рине Васильевне было сложно ходить, а уже после её смерти поползли слухи, что всеми забытая и брошенная Рина Зелёная умерла в одиночестве в приюте для престарелых. На самом деле актриса жила в семье своей племянницы, в Москве, а в Дом ветеранов актрису вывозили как на комфортабельную дачу, оплачивая путёвку по несколько раз в год.

"Во двор, где Институт Сербского, выходили окна комнаты, где она жила последние годы. Вопреки вот этим слухам, якобы последние годы она провела в доме престарелых одна, никому ненужная, в нищете, - это всё ерунда", - утверждает журналист Олег Перанов.

Анатолий Кубацкий в кино сыграл множество ярких ролей, чего только стоит один кум Панас в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Выйдя на пенсию вместе с женой, актёр переехал жить на дачу. Но мечтам о тихой и спокойной старости было не суждено сбыться.

"Он себе спокойно жил на даче в Белых Столбах, копался в огороде, чего-то делал, пока была жива-здорова его супруга, всё было хорошо. А после того, как она умерла в конце 80-х, он потерял почву под ногами", - вспоминает писатель Сергей Калиничев.

Смерть жены стала для актёра тяжелейшим ударом. А тут ещё перестройка и расцвет кооперативного кино, в котором мастерам старой школы просто не нашлось места. Анатолий Кубацкий не захотел становиться обузой своему единственному сыну и, оставив московскую квартиру, переехал в Дом ветеранов, где провёл шесть последних лет своей жизни.

"Я спрашивал, почему он туда попал. Он сам захотел туда попасть, потому что у него умерла жена, он уже чувствовал, что он одинок, у сына отдельная семья, и он попросился туда", - рассказывает Олег Перанов.

Похожая история случилась и с Леонидом Куравлёвым. После смерти жены народный артист закрылся от внешнего мира. По словам соседей, он совсем перестал выходить из дома. У 85-летнего Куравлёва начались проблемы с памятью. Родственники просто боялись оставлять его дома одного в пятикомнатной квартире. А услугами лишь сиделки уже вряд ли можно было обойтись. У Куравлёва остались двое детей и трое внуков. Однолюб и образцовый семьянин, он стал прекрасным отцом и дедом. И именно таким останется в памяти.

По материалам программы "Хватит слухов", "ТВ Центр".

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