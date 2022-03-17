Собянин рассказал о первоочередных решениях по поддержке строительной отрасли

Это важная отрасль экономики, подчеркнул градоначальник

Строительство – важнейшее направление для экономики и социального развития Москвы, поэтому столичные власти совместно с федеральным правительством разрабатывают комплекс мер по поддержке жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли Москвы. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник, текущие объемы Адресной инвестиционной программы будут полностью сохранены, а максимальный размер авансовых платежей по городскому заказу будет увеличен до 70%. Благодаря этому подрядчики получат дополнительную подушку безопасности в условиях роста цен на стройматериалы.

На один год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства. Застройщики получат беспроцентную отсрочку на шесть месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за второй квартал 2022 года.

В случае строительства новых промышленных предприятий арендная плата за земельные участки будет снижена до одного рубля в год.

Собянин напомнил, что многие застройщики пользуются рассрочками по внесению земельных платежей. Плата за предоставление рассрочки привязана к ключевой ставке Центробанка и составляет 20-23%. Этот показатель будет снижен до приемлемого уровня — 9,5%.

Столичные власти решат вопросы со снижением стоимости банковских гарантий, которая сегодня стала непосильной для инвесторов, отметил мэр столицы.

Если застройщик добросовестно исполняет свои обязательства, то за незначительные нарушения сроков строительства с него не будет взиматься штраф.

Поскольку многие строители активно ищут новых поставщиков, Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений.

Кроме того, ведется работа над расширением программы льготной ипотеки и новой программой субсидирования процентных ставок по кредитам строительных компаний, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

16 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения России. Документ принят в связи с введением в отношении страны, ее граждан и организаций политических и экономических санкций западными странами.

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