Захарова рассказала о контактах России с США

Сейчас они точечные

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире "Соловьев Live", что Москва сейчас не ведет активного переговорного процесса с Вашингтоном.

"У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам и даже не проблемным вопросам, а проблемам - точечные контакты", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Как уточнила дипломат, предыдущие полгода российская сторона пыталась вести переговоры с США по целому ряду вопросов - это в том числе Украина и глобальная безопасность.

Также Захарова заметила, что отправляющие наемников и вооружения на территорию Украины страны сами создают себе проблемы.

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