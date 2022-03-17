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Захарова рассказала о контактах России с США

10:19
  • четверг
  • 17 марта 2022

Сейчас они точечные

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире "Соловьев Live", что Москва сейчас не ведет активного переговорного процесса с Вашингтоном.

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"У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам и даже не проблемным вопросам, а проблемам - точечные контакты", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Как уточнила дипломат, предыдущие полгода российская сторона пыталась вести переговоры с США по целому ряду вопросов - это в том числе Украина и глобальная безопасность.

Также Захарова заметила, что отправляющие наемников и вооружения на территорию Украины страны сами создают себе проблемы.

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