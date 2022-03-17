Российские Су-25 уничтожили склады с вооружением ВСУ

Полеты выполнялись в ночных условиях

В ночь на четверг Су-25 ВКС России уничтожили склады ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.

"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись ударов вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России по военной технике и живой силе украинских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

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