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ФАС проверит цепочку поставок сахара

10:00
  • четверг
  • 17 марта 2022

Россияне жалуются на отсутствие сахара в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку цепочки поставки сахара. Об этом в четверг, 17 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Поручение провести проверку дал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В соответствии с поручением ФАС проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников.

В ФАС отметили, что как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов.

При необходимости материалы будут передаваться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, сообщает АГН "Москва".

Премьер-министр России Михаил Мишустин 14 марта подписал документы об ограничении импорта из страны зерновых и сахара. Такое решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

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