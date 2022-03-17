Пенсии и пособия проиндексируют с учетом реальной инфляции

Об этом рассказали в парламенте

Размер индексации пенсий и социальных пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Елена Бибикова предположила, что повышение пенсий и соцвыплат в России может быть проведено, исходя из уровня инфляции. Сенатор заявила, что у правительства есть механизмы для установления процента индексации.

Говоря о конкретном уровне индексации, Бибикова сообщила, что в Министерстве труда и социальной защиты России также придерживаются позиции, что повышение выплат должно осуществляться с учетом реального уровня инфляции, сообщает РИА Новости.

Ранее Ярослав Нилов заявил, что к вопросу индексации пенсий приступят, когда индекс инфляции будет окончательно определен. Пока неясно, какова "не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция", отметил депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"