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Пенсии и пособия проиндексируют с учетом реальной инфляции

10:21
  • четверг
  • 17 марта 2022

Об этом рассказали в парламенте

Размер индексации пенсий и социальных пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Елена Бибикова предположила, что повышение пенсий и соцвыплат в России может быть проведено, исходя из уровня инфляции. Сенатор заявила, что у правительства есть механизмы для установления процента индексации.

Говоря о конкретном уровне индексации, Бибикова сообщила, что в Министерстве труда и социальной защиты России также придерживаются позиции, что повышение выплат должно осуществляться с учетом реального уровня инфляции, сообщает РИА Новости.

Ранее Ярослав Нилов заявил, что к вопросу индексации пенсий приступят, когда индекс инфляции будет окончательно определен. Пока неясно, какова "не вызванная эмоциями и паникой, спекуляцией и повышенным спросом, а именно реальная инфляция", отметил депутат.

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