Российская авиация за сутки уничтожила 11 украинских ЗРК

В том числе дивизион С-300

Министерство обороны России сообщило в четверг об уничтожении склада боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса "Точка-У".

Кроме того, за прошедшие сутки российские авиация и ПВО сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников ВСУ. Были также уничтожены 11 зенитных ракетных комплексов Украины - в том числе дивизион С-300.

Ранее в четверг ведомство опубликовало кадры, а которых запечатлено, как экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с вооружением и боеприпасами ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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