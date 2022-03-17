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Минобороны России раскрыло новые подробности работы биолабораторий на Украине

10:34
  • четверг
  • 17 марта 2022

Системные исследования проводились под контролем США, рассказали в ведомстве

В биологической лаборатории в Харькове под руководством США реализовывали секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Об этом в четверг, 17 марта, рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Российское ведомство продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации США и их союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории Украины.

Специалисты изучили документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Эти исследования проводились на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет.

В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности, цитирует Конашенкова РИА Новости.

Ранее в Минобороны России рассказали, что США и их союзники пытались создать биологическое оружие против славянского этноса. Зафиксированы многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж с этой целью.

Кроме того, в ходе спецоперации России на Украине были получены сведения о проекте США в украинских лабораториях по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. Исследования в биолабораториях Украины проводятся в том числе под руководством специалистов из США.

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