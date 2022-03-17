Спасенные жители Мариуполя рассказали о зверствах националистов

Людей использовали в качестве живого щита

Этой ночью группировка войск ЛНР вела успешные бои против националистов в городах Северодонецк и Рубежное. Подразделения ДНР продолжили наступление и за сутки продвинулись ещё на 4 километра. Тем временем, обстрелы территорий Донбасса не прекращаются. Накануне боевики нацбатальона "Азов" устроили новую провокацию в Мариуполе.

Организованная оборона националистов в Мариуполе сломана. Передовые группы ополченцев вплотную подошли к заводу "Азовсталь". Продвинулись и закрепились на западных и восточных окраинах. И сейчас буквально разрезают группировку радикалов на два отдельных "котла".

"Работаем не на глубокий прорыв, а постепенно, широким фронтом снимаем слой за слоем передние линии, дальше, дальше, дальше, продвигаемся. Противник инициативу сейчас точно потерял и работает сейчас вторым номером", - говорит командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковской.

В ДНР не раз предупреждали о готовящихся провокациях. Накануне боевики запрещенного в России "Азова" распространили в украинских соцсетях видео, на котором якобы российская авиация разбомбила в Мариуполе драмтеатр, в котором прятались мирные жители. В нашем Минобороны опровергли очередной фейк. Радикалы сами подорвали здание. Мариупольцы ещё 13 марта сообщали, что нацбаты используют людей для прикрытия. Те, кому удалось вырваться из города, подтверждают эту информацию.

"Отходя, они бомбоубежище, драмтеатр, просто разбили, все, людей к нам привезли с осколками, нас всех согнали как в стадо, в круг и все", - говорят очевидцы.

По данным Минобороны России, СБУ с подачи западных кураторов планирует куда более серьезную диверсию с применением химических веществ. И сегодня в военном ведомстве заявили, что вскоре представят новые документы, раскрывающие подробности работы биологических лабораторий на территории Украины под непосредственным контролем США.

"В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На выезде из Мариуполя - колонна из сотен машин. Это люди из освобожденных районов. Спасаются от националистов.

"Чем больше людей в городе, тем для них лучше. Если нас не будет, их очень быстро выкурят, мы для них живой щит. Они сидят в садиках, в школах, в больницах, в училищах сидят", - рассказывает беженка из Мариуполя.

Между тем, в Донбассе ополченцы вплотную подошли к поселку Мариинка. Бои идут за Северодонецк, Папасное и Рубежное. Города имеют стратегически важное значение. Подразделения ВСУ на этом участке постепенно отступают. Их военные ресурсы заканчиваются. Мобилизовать простых украинцев Киеву все сложнее. Мужчины призывного возраст, пытаются уехать из страны любыми доступными способами. Так, на границе с Молдавией задержали молодого человека, который прятался в беби-боксе. Желающих отправляться на фронт стало еще меньше после того, как в соцсетях появилось видео, на котором отступающие националисты, вместо эвакуации, в упор добивали своих же раненых и наемников.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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