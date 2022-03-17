Живущие в Германии россиянки начали получать угрозы от украинок

Европа при этом демонстрирует удивительную толерантность к экстремистским выходкам

США выделят Украине ещё 800 миллионов долларов и большие объёмы вооружения. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Устаревшие системы ПВО готова передать Киеву и Словакия. Взамен Братислава хочет получить от партнёров по НАТО современные противоракетные комплексы. Тем временем, в Европе нарастает волна русофобии - в соцсетях открыто призывают к русским погромам. Экономика западных стран всё сильнее ощущает на себе последствия невыгодных антироссийских санкций - из-за нехватки комплектующих и роста цен на электроэнергию приостанавливают работу крупные автоконцерны.

Европа демонстрирует удивительную толерантность к экстремистским выходкам. Живущие в Германии россиянки получают в мессенджерах сообщения от украинок о том, что те будут устраиваться на работу в русскоязычные сады по всей Европе и мстить их детям. А вот такие послания приходят нашим согражданам, проживающим в Италии: "Передай своим друзьям на Москве, я хочу, чтобы падали русские и их дети". И неизвестно ни одного случая наказания за призывы убивать русских.

За тем, как Европа захлебывается в русофобии, спокойно наблюдают в США. Видимо, надеются, что до них последствия волны вседозволенности и безнаказанности не дойдут. Видимо, подзабыли погромы американских городов участниками движения BLM, которым тоже в припадке толерантности разрешили все. Стоящий на пороге 80-летия президент США Джо Байден уже извинялся перед Владимиром Путиным за оскорбления. Но, видимо, подзабыл. И вот новый эпизод.

- Вы готовы назвать Путина преступником? - Нет. Вы спрашивали, кого я могу назвать? - Можете ли Вы назвать Путина военным преступником. - О, да.

В Кремле подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всём мире, сочли недопустимой и непростительной. На этих кадрах 1999 года, тогда еще сенатор Байден с гордостью рассказывает, на чьих руках кровь почти 2 тысяч убитых мирных жителей Сербии.

"Это я предложил бомбить Белград. Я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине", - сказал Байден.

И сейчас Байден делает всё для затягивания украинского конфликта. Сначала - негласно поддерживая саботаж Киевом Минских соглашений, а теперь поставляя Украине оружие. США в рамках военной помощи выделяет 800 зенитных комплексов "Стингер", 2 тысячи Javelin, 100 беспилотников, которые потом бьют, в том числе, и по мирным жителям. Впрочем, даже эти факты Запад пытается обернуть против России.

После американского канала ABC News итальянская газета Stampa поместила на первую полосу фото последствий удара "Точкой-У" в Донецке. По примеру заокеанских коллег трагедию жителей Донбасса описали как кадры бомбежек украинской столицы. Атаку ВСУ на мирное население традиционно представили как акт агрессии со стороны России.

Всю эту истерию пытается уравновесить Китай. Пекин устами политиков и прессы говорит о неразумности однобокой позиции. И пока сопротивляется антироссийским санкциям, несмотря на угрозы Вашингтона.

"Украинский кризис был во многом спровоцирован агрессивной политикой НАТО по расширению на восток. Запад впал в абсолютное безумие, продемонстрировав полный психоз. НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они вместе с альянсом действовали против России. Это низко и неразумно", - говорится в статье Global Times.

Последствия экономической войны на западе явно не просчитали. В Германии приостановили работу заводы Volkswagen и BMW. Причина - нехватка электрокабелей, которые поставляли с Украины. Другие предприятия вынуждены сворачивать производства из-за подорожания электроэнергии, необходимой для всех производственных процессов. На фоне бравурных заявлений политиков об отказе от российских нефти и газа более приближенный к реальности немецкий бизнес бьет тревогу: бездумные решения спровоцируют массовую безработицу и рост бедности.

"Мы ожидаем резкий рост цен на сырьё. Это может повлиять на курс валют. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация", - заявил Герберт Дисс, председатель совета директоров компании Volkswagen Group.

Россия, между тем, ищет новые рынки сбыта своих ресурсов. По данным индийского издания Business Standard, в этом году Нью-Дели может импортировать 15 миллионов баррелей нашей нефти. Сейчас изучается предложение Москвы о продаже сырого черного золота по сниженным тарифам путем взаиморасчетов в рублях и рупиях.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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