Депутат Госдумы Буцкая посетила "Технополис Москва"

Парламентарий познакомилась с компаниями, которые расположены в особой экономической зоне

Производство лекарств, сохранение рабочих мест, поддержка бизнеса и медпредприятий. Эти и другие темы обсудили сегодня в "Технополисе Москва".

На встрече с депутатом Госдумы - руководство и резиденты "Технополиса Москва". Парламентарий познакомилась с компаниями, которые расположены в этой особой экономической зоне. Там создана вся необходимая инфраструктура для открытия бизнеса. В том числе и для инновационных предприятий и тех, которые занимаются импортозамещающими производствами медицинских изделий и препаратов, а также товаров для детей.

"Что касается медизделий - это особая важная зона, для любого человека здоровье - это самое главное. И нам важно показать, что есть российские разработки, есть российское производство", - сказала Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

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