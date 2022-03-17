ЕР предложила ввести "молодежный кэшбек"

Эта мера предложена для поддержки студентов

Партия "Единая Россия" выступила с инициативой ввести "молодежный кэшбек" в качестве меры поддержки студенческой занятости в условиях санкций.

Как пояснили в партии, предлагаемый кешбэк означает, что вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников будут переводить на специальный счет молодого работника. Он сможет потратить эти средства на определенные цели, например, на билеты для путешествий внутри страны, билеты в кинотеатры, абонемент в фитнес-зал.

ЕР также предложила меры по развитию науки в условиях санкций. Прежде всего речь идет о стимулировании импортозамещения и упрощении закупки расходных материалов для исследований. Также предлагаются меры трудоустройства выпускников и повышения социальной стипендии, сообщает РИА Новости.

16 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения России. Документ принят в связи с введением в отношении страны, ее граждан и организаций политических и экономических санкций западными странами.

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